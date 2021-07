Trump a Dallas | una valanga di bugie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trump Dallas

Il Fatto Quotidiano

...a, il 22 novembre 1963. Sono venute alla luce cose interessanti su una delle storie più controverse del '900. Ogni documentario su Kennedy finora rispondeva alla storiografia ufficiale....Born and raised in, Wilson never really disappeared from the game. In fact, he's worked ... It's become fashionable to interpret's "Make America Great Again" motto as code for a sinister ...L’ex presidente americano Donald Trump ha parlato a CPAC di Dallas, Texas. Trump ha rilasciato una valanga di bugie, dalle elezioni rubate alla rivolta al Campidoglio. Il rifiuto di Trump di accettare ...I “wasp” diventano minoranza nello Stato e i conservatori, da sempre al potere, tentano di fermare il nuovo corso. Con leggi su voto, armi e diritti civili ...