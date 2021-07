Trovano del rosmarino nella pasta con le vongole e tentano di aggredire il cuoco: scoppia il caos nel ristorante di Porto Recanati (Di lunedì 12 luglio 2021) Si sono accorti che nella pasta alle vongole che avevano ordinato c’era del rosmarino e hanno scatenato il caos. È successo domenica 11 luglio a Porto Recanati, come riferisce Il Messaggero: due coppie di Spoleto hanno pranzato in uno dei ristoranti della città e poi, al momento del conto, hanno tentato di aggredire il cuoco. A raccontare l’accaduto è stato il titolare del locale: “Erano a pranzo quando a un certo punto, probabilmente per non pagare il conto, hanno trovato la scusa del rosmarino che noi utilizziamo negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Si sono accorti chealleche avevano ordinato c’era dele hanno scatenato il. È successo domenica 11 luglio a, come riferisce Il Messaggero: due coppie di Spoleto hanno pranzato in uno dei ristoranti della città e poi, al momento del conto, hanno tentato diil. A raccontare l’accaduto è stato il titolare del locale: “Erano a pranzo quando a un certo punto, probabilmente per non pagare il conto, hanno trovato la scusa delche noi utilizziamo negli ...

