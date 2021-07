Trombocitopenia immune primaria, l’uso prolungato di corticosteroidi compromette qualità della vita (Di lunedì 12 luglio 2021) Nel corso dell’evento ‘Trombocitopenia immune primaria: cambiare l’approccio per cambiare la vita’, promosso da Inrete con il contributo non condizionante di Novartis, è stato presentato lo studio ‘Analisi dell’epidemiologia e della farmaco-utilizzazione dei pazienti affetti da Trombocitopenia immune primaria in contesti italiani’, condotto da CliCon Srl. La tavola rotonda ha offerto anche l’occasione di illustrare i risultati dello studio internazionale ‘iWISh’ che fotografa l’impatto negativo sulla qualità di vita dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Nel corso dell’evento ‘: cambiare l’approccio per cambiare la’, promosso da Inrete con il contributo non condizionante di Novartis, è stato presentato lo studio ‘Analisi dell’epidemiologia efarmaco-utilizzazione dei pazienti affetti dain contesti italiani’, condotto da CliCon Srl. La tavola rotonda ha offerto anche l’occasione di illustrare i risultati dello studio internazionale ‘iWISh’ che fotografa l’impatto negativo sulladidei ...

