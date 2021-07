Tridico Inps | “Da blocco licenziamenti 330mila posti di lavoro preservati”

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Idicon ildeinel periodo marzo 2020-febbraio 2021, rispetto alla fisiologia del mercato delcome documentata dai dati statistici disponibili, possono essere valutati in circa 330.000 e per oltre due terzi riconducibili alle piccole imprese (fino a 15 dipendenti). Si tratterà ora di vedere come evolverà tale saldo al seguito della rimozione deldei”. A dirlo il presidente dell’Pasqualenella Relazione annuale del XX Rapporto Annuale ...

'E' un momento in cui il Paese cerca di uscire da un periodo drammatico, ma oggi i segnali di ripresa sono incoraggianti e robusti', così il presidente dell'Pasqualedurante la presentazione del rapporto annualealla Camera. 'L'impatto della pandemia ha avuto effetti differenziati sui lavoratori - ha continuato - . Il reddito di ...Vedi Anche: 'Reddito di cittadinanza ha salvato persone dalla povertà durante la pandemia' Le parole diarrivano in risposta alle critiche al Reddito di cittadinanza che hanno ...A dirlo il presidente dell’Inps Pasquale Tridico nella Relazione annuale del XX Rapporto Annuale dell’Istituto. “Lo stesso operato dell’Inps – spiega – il suo impegno per erogare correttamente ...Rapporto annuale dell'Inps. La proposta è considerata la più costosa se si prescinde dall'età AGI - Per passare da Quota 100 alla cosiddetta Quota 41, ovvero la possibilità di uscita anticipata al rag ...