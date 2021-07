Tridico: grazie al blocco licenziamenti salvati ben 330mila posti in pandemia (Di lunedì 12 luglio 2021) La crisi da Covid 19 è stata durissima per il mondo del lavoro in Italia. Ma le cifre sarebbero state ben peggiori senza il blocco dei licenziamenti, ora superato, e gli ammortizzatori sociali in deroga. Questo il cuore della relazione annuale del presidente dell’Inps Pasquale Tridico che è ottimista sul futuro del nostro paese: «Oggi i segnali di ripresa sono incoraggianti, robusti, sta a noi trasformarli in elementi strutturali di crescita e di vero rilancio». Il blocco dei licenziamenti, partito … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 luglio 2021) La crisi da Covid 19 è stata durissima per il mondo del lavoro in Italia. Ma le cifre sarebbero state ben peggiori senza ildei, ora superato, e gli ammortizzatori sociali in deroga. Questo il cuore della relazione annuale del presidente dell’Inps Pasqualeche è ottimista sul futuro del nostro paese: «Oggi i segnali di ripresa sono incoraggianti, robusti, sta a noi trasformarli in elementi strutturali di crescita e di vero rilancio». Ildei, partito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

