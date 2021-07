Tre abiti da sposa per Giorgia Gabriele che ha sposato Andrea Grilli (Foto) (Di lunedì 12 luglio 2021) Giorgia Gabriele ha sposato Andrea Grilli e per il suo matrimonio ha indossato tre abiti da sposa. Matrimonio romantico per l’ex compagna di Gianluca Vacchi, nozze celebrate e festeggiate sul Lago di Como (Foto). Un sogno che si è realizzato per la coppia che ha scelto tutto ovviamente con cura ma in una delle cornici più belle. Archiviata ormai da tanto tempo la storia d’amore con Gianluca Vacchi, la bellissima Giorgia Gabriele era più radiosa che mai nel giorno del suo sì. Vacchi è felice con la splendida Sharon Fonseca, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 luglio 2021)hatoe per il suo matrimonio ha indossato treda. Matrimonio romantico per l’ex compagna di Gianluca Vacchi, nozze celebrate e festeggiate sul Lago di Como (). Un sogno che si è realizzato per la coppia che ha scelto tutto ovviamente con cura ma in una delle cornici più belle. Archiviata ormai da tanto tempo la storia d’amore con Gianluca Vacchi, la bellissimaera più radiosa che mai nel giorno del suo sì. Vacchi è felice con la splendida Sharon Fonseca, ...

