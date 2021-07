Tra turismo e profumi è 'boom' in Toscana per le coltivazioni di lavanda (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI – C'è un colore dominante, il viola dei campi di lavanda, che di questi tempi sta invadendo i social, tra foto, storie ed eventi, e che da alcuni anni alimenta un turismo inedito e, verrebbe da dire, inconsueto per la Toscana che ora aggiunge un colore nuovo ai suoi già splendidi paesaggi. Dalla provincia di Pisa a quella di Lucca, fra le dolci Colline di Santa Luce fino a Massarosa, sulle rive del Lago di Massaciuccoli, e poi in Maremma a Civitella Marittima, nel Chianti sulle colline di Fonterutoli e Castellina, e in provincia di Arezzo, a Castelfranco di Sopra, sono immense, affascinanti e profumate le vie della ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI – C'è un colore dominante, il viola dei campi di, che di questi tempi sta invadendo i social, tra foto, storie ed eventi, e che da alcuni anni alimenta uninedito e, verrebbe da dire, inconsueto per lache ora aggiunge un colore nuovo ai suoi già splendidi paesaggi. Dalla provincia di Pisa a quella di Lucca, fra le dolci Colline di Santa Luce fino a Massarosa, sulle rive del Lago di Massaciuccoli, e poi in Maremma a Civitella Marittima, nel Chianti sulle colline di Fonterutoli e Castellina, e in provincia di Arezzo, a Castelfranco di Sopra, sono immense, affascinanti e profumate le vie della ...

