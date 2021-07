Tra Gorizia e la Bassa friulana ci sono 50 nuovi posti di lavoro disponibili

(Di lunedì 12 luglio 2021) ...a monfalcone@adhr.it (scrivendo in oggetto "Recruiting Day") o chiamare il numero della filale Adhr Group, in Via Duca D'Aosta 42 a Monfalcone, allo 0481.360280. (Visited 225 times, 225 visits today) ...

Advertising

iMagazineTwit : A breve prevista anche l'uscita del video. Tra agosto e settembre due impegni artistici a Trieste e Marina Julia… - ilgoriziano : L'elisir d'amore chiama a #Gorizia un cast stellare, sette tappe tra #Italia e #Slovenia. #ilgoriziano - UniTrieste : Ti porto al sicuro Un progetto a cavallo tra storia, musica e recitazione per raccontare il ruolo di Trieste e dei… - iMagazineTwit : Registrati 18 nuovi contagi di cui 12 tra migranti. Un positivo di rientro dalla Spagna. Nessun decesso #COVID19… - Agenparl : ERRATA CORRIGE: UE, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): GORIZIA-NOVA GORICA LABORATORIO EUROPEO TRA CULTURA ED ECONOMIA -… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Gorizia

TGR – Rai

... per aziende site in provincia die della Bassa friulana che operano in tre macro settori: ... Le aziende per le quali sono aperte le selezioni sono solide realtà del territorio,cui alcuni ...... 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a. I totalmente guariti sono 103.087, ... Non si registrano positivitàil personale del Sistema sanitario regionale négli ospiti e ...Inaugura giovedì alle 18 la mostra Behind the Appearances, alla Galleria Regionale d’Arte contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca d’Isonzo. La mostra è organizzata dall’ERPAC FVG - Ente Regionale Pa ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, ultime news. Bollettino: 888 casi e 13 decessi, tasso di positività all'1,2%. LIVE ...