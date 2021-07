Toy Boy di Ornella Vanoni e Colapesce e Dimartino | sarà il tormentone radical chic dell’estate?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 luglio 2021) C’è una vecchia serie con Tim Roth, scritta da Samuel Baum, che mi sono rivisto credo per la terza volta. Tre stagioni, poi più niente. E dire che Tim Roth era stato uno dei primi attori hollywoodiani a finire in una serie Tv, prima di Netflix e compagnia bella, prima che le serie diventassero la nuova letteratura, ammantata di un’hype talmente alto da essere subito venuto a noia. La serie si intitola Lie to me, e narra le vicende del dottor Cal Lightman, a capo dell’omonima azienda, specializzata in riconoscimento della sincerità attraverso lo studio della facciale e quindi nello scoprire da piccole e impercettibili modifiche della postura facciale se una determinata persona sta mentendo ...