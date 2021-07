Tour de France 2021 tappa 16: percorso, altimetria, favoriti e orari tv (Di lunedì 12 luglio 2021) La Vella, 12 luglio 2021 " Oggi è giorno di riposo e al Tour de France 2021 si entra da domani, martedì 13 luglio, nella terza settimana, con la tappa 16 adatta alle fughe ma con salite lontane dal ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) La Vella, 12 luglio" Oggi è giorno di riposo e aldesi entra da domani, martedì 13 luglio, nella terza settimana, con la16 adatta alle fughe ma con salite lontane dal ...

Advertising

tuttobiciweb_it : Le parole di Vincenzo Nibali in vista delle Olimpiadi - infoitsport : Tour de France 2021, si corre solo per il 2° posto? Tadej Pogacar può gestirsi pensando ad Olimpiadi e Vuelta - infoitsport : Tour de France 2021: le pagelle di Costa. Zero a chi vede in difficoltà Pogacar - zazoomblog : Tour de France 2021: le pagelle di Costa. Zero a chi vede in difficoltà Pogacar - #France #2021: #pagelle #Costa. - DinoDiener : RT @FantaBarSport: ???? #TourdeFrance2021 - Favoriti 16a tappa ?? -