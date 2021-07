Tour de France 2021, si corre solo per il 2° posto? Tadej Pogacar può gestirsi pensando ad Olimpiadi e Vuelta (Di lunedì 12 luglio 2021) La maglia gialla Tadej Pogacar inizierà la terza settimana del Tour de France 2021 con 5’18” di vantaggio sul secondo della classifica generale, vale a dire Rigoberto Uran. Con appena due frazioni d’alta montagna rimaste in programma, lo sloveno non dovrà far altro che gestire il margine che ha costruito nei primi quindici giorni della Grande Boucle. D’altronde, il fuoriclasse della UAE Team Emirates ha in calendario anche Vuelta e Olimpiadi e sarebbe controproducente spendere troppe energie ora che non ne ha la necessità. La lotta per il podio, invece, si preannuncia ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) La maglia giallainizierà la terza settimana deldecon 5’18” di vantaggio sul secondo della classifica generale, vale a dire Rigoberto Uran. Con appena due frazioni d’alta montagna rimaste in programma, lo sloveno non dovrà far altro che gestire il margine che ha costruito nei primi quindici giorni della Grande Boucle. D’altronde, il fuoriclasse della UAE Team Emirates ha in calendario anchee sarebbe controproducente spendere troppe energie ora che non ne ha la necessità. La lotta per il podio, invece, si preannuncia ...

MarTer_13 : Peccato che non c’è nessun italiano in lizza per la vittoria al Tour de France altrimenti davvero non gli lasciavam… - infoitsport : Tour de France 2021, il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana. Pogacar si avvia verso la vittoria, battagl… - PicoPaperopoli : ?? #12Luglio 1903 - Charles Laeser è il primo ciclista non francese della storia a vincere una tappa al Tour de France. ?? ?? #AccaddeOggi - STnews365 : Tour de France: 15^ tappa a Kuss, Valverde sfiora l'impresa Pogacar resta maglia gialla e mantiene 5’18” su Rigober… - Lenchon : RT @NievesMoya: Tour de Francia 2021, Vincenzo Nibali se marcha a Tokio: 'Las sensaciones son buenas' Tour de France 2021, Vincenzo Nibali… -