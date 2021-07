Tour de France 2021 | oggi il giorno di riposo Il percorso e le tappe della terza settimana

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ildesi appresta ad affrontare la sua, ultima e decisivadi questa 108esima edizioneGrande Boucle. In questi sei giorni in programma da domani, martedì 13 luglio, sino a domenica 18, i candidati al podio di Parigi saranno chiamati a dare il tutto per tutto. Ci attendono dunque delle giornate da cardiopalma dove non andranno escluse delle sorprese. Insomma, sarà un finale da vivere al massimo. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio ilche dovranno affrontare in questagli ...

Bologna, 11 luglio 2021 " Mark Cavendish come Eddy Merckx . Cannonball ha raggiunto il cannibale a quota 34 vittorie di tappa alde, eguagliando il primato assoluto di ogni tempo. Ma se da un lato Merckx ha fatto i complimenti al britannico per il traguardo conquistato, dall'altro non ha lesinato qualche sua ...ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) - Sepp Kuss vince la quindicesima tappa delde2021, la Ceret - Andorra La Vella di 191.3 km. Il corridore della Jumbo - Visma si aggiudica la frazione in solitaria e raccoglie il primo successo in carriera sulle strade della Grande ...Il Tour de France 2021 si appresta ad affrontare la sua terza, ultima e decisiva settimana di questa 108esima edizione della Grande Boucle. In questi sei giorni in programma da domani, martedì 13 ...TOUR DE FRANCE \| 11/07/2021 \| 17:40 di Carlo Malvestio. L'anno scorso è stato il gregario più prezioso di Primoz Roglic, quets'anno invece Sepp Kuss (Jumbo-Visma) si è regalato ...