Tour de France 2021, il punto dopo la seconda settimana: Pogacar in controllo, grande lotta per il podio (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Tour de France 2021 vive oggi la seconda e ultima giornata di riposo in quel di Andorra, arrivo di tappa della giornata di ieri.dopo le prime due settimane di corsa e passate quindici tappe, ne restano solamente sei per giungere alla fine della grande Boucle, che vede Tadej Pogacar in totale controllo. La settimana appena trascorsa infatti non ha visto nessun cambiamento nei piani alti della classifica generale (se non la discesa di O’Connor dal secondo al quinto posto), con lo sloveno che può ancora contare 5’18’’ di vantaggio su ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Ildevive oggi lae ultima giornata di riposo in quel di Andorra, arrivo di tappa della giornata di ieri.le prime due settimane di corsa e passate quindici tappe, ne restano solamente sei per giungere alla fine dellaBoucle, che vede Tadejin totale. Laappena trascorsa infatti non ha visto nessun cambiamento nei piani alti della classifica generale (se non la discesa di O’Connor dal secondo al quinto posto), con lo sloveno che può ancora contare 5’18’’ di vantaggio su ...

Advertising

sportface2016 : #TourdeFrance, oggi giorno di riposo: il punto dopo la seconda settimana - STnews365 : Tour de France, Tadej Pogacar: 'Non posso rendere pubblici i miei dati' Tadej Pogacar si sta preparando per l'ultim… - STnews365 : Tour de France, Uran restringe il campo dei pretendenti al podio Il colombiano della EF Education-Nippo affronterà… - STnews365 : Tour de France, Mas non ha ancora perso le speranze per il podio 'Ci sono ancora tappe dure, come quella di martedì… - RaffaLorr : RT @signori_massimo: Sto guardando il Tour de France che seguo da sempre. Il Tour è antica tradizione francese : badateci, il 99,99% dei t… -