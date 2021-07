Tour de France 2021, 21^ tappa Chatou-Parigi Champs-Elyseès: percorso e altimetria (Di martedì 13 luglio 2021) Il percorso e l’altimetria della ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2021, con partenza da Mantes-la-Jolie ed arrivo a Parigi sui Campi Elisi dopo 122 chilometri. Tradizionale passerella finale per le strade della capitale Francese, dove il vincitore della Grande Boucle potrà festeggiare sul podio con vista sull’Arco di Trionfo. Un solo GPM di quarta categoria in avvio e poi l’ingresso nel circuito conclusivo da percorrere per otto volte. VENTUNESIMA tappa: ORARI, TV E STREAMING L’altimetria SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Ile l’della ventunesima ed ultimadelde, con partenza da Mantes-la-Jolie ed arrivo asui Campi Elisi dopo 122 chilometri. Tradizionale passerella finale per le strade della capitalese, dove il vincitore della Grande Boucle potrà festeggiare sul podio con vista sull’Arco di Trionfo. Un solo GPM di quarta categoria in avvio e poi l’ingresso nel circuito conclusivo da percorrere per otto volte. VENTUNESIMA: ORARI, TV E STREAMING L’SportFace.

