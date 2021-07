Toscana, non solo mare: anche la campagna ha successo tra i turisti (Di lunedì 12 luglio 2021) Firenze, 12 luglio 2021 " La campagna tra le mete preferite dei turisti . Per la precisione, è la seconda dopo il mare "per effetto dell' emergenza sanitaria che ha fatto cambiare i programmi di una ... Leggi su lanazione (Di lunedì 12 luglio 2021) Firenze, 12 luglio 2021 " Latra le mete preferite dei. Per la precisione, è la seconda dopo il"per effetto dell' emergenza sanitaria che ha fatto cambiare i programmi di una ...

Advertising

mdipatrizi5 : @Misurelli77 Salteranno nel cerchio ? Guardando ieri la partita, 3quarti di stadio in rosso,mi è venuta in mente la… - SissyNeri1 : RT @SissyNeri1: se in questi giorni non mi vedete è perchè sono a #Firenze #Toscana ad incontrare i miei fans info cpsissy@gmail.com , kiss… - nenciafi : RT @EcoLunigiana: #Toscana - #GKN #Firenze: 'Abbiamo le lacrime agli occhi, mille storie umane da raccontare ma oggi non è questo il punto.… - sandrobah : @Angie_Lo7 @salzheimer Infatti ci fosse ancora il Granducato di Toscana tutti questi problemi non ci sarebbero -