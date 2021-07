Top Gun Racing: ritorno a Indianapolis (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Top Gun Racing torna ad Indianapolis, anche se non per la 500. Dopo aver mancato la qualificazione alla gara delle gare, il piccolo team statunitense annuncia che sarà presente alla Big Machine Spiked Colors Grand Prix, la gara sullo stradale che sarà concomitante con la NASCAR Cup Series. La squadra si presenterà al via con RC Enerson, lo stesso pilota con cui hanno tentato la 500. Top Gun Racing: riscatto ad Indianapolis? La scuderia nasce lo scorso anno dalla messa in società di Gary Trout con Bill e Stephanie Throckmorton. Il debutto doveva avvenire alla 500 miglia del 2020, ma la crisi economica da pandemia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Top Guntorna ad, anche se non per la 500. Dopo aver mancato la qualificazione alla gara delle gare, il piccolo team statunitense annuncia che sarà presente alla Big Machine Spiked Colors Grand Prix, la gara sullo stradale che sarà concomitante con la NASCAR Cup Series. La squadra si presenterà al via con RC Enerson, lo stesso pilota con cui hanno tentato la 500. Top Gun: riscatto ad? La scuderia nasce lo scorso anno dalla messa in società di Gary Trout con Bill e Stephanie Throckmorton. Il debutto doveva avvenire alla 500 miglia del 2020, ma la crisi economica da pandemia ...

