Tommaso Zorzi sarà meno presente sui social: il motivo – VIDEO (Di lunedì 12 luglio 2021) Tommaso Zorzi ha rivelato di staccare un po’ con i social e che sarà dunque meno presente del solito. Il motivo. Tommaso Zorzi è sempre molto attivo sui social. Dopo l’esperienza al GF Vip e successivamente all’Isola dei Famosi, l’influencer si sta godendo le meritate vacanze e più che mai si dedica a pieno ai L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 luglio 2021)ha rivelato di staccare un po’ con ie chedunquedel solito. Ilè sempre molto attivo sui. Dopo l’esperienza al GF Vip e successivamente all’Isola dei Famosi, l’influencer si sta godendo le meritate vacanze e più che mai si dedica a pieno ai L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è ag… - ghiblaway : La nuova passione e moda del Twitter pare il calcio adesso, forse peggio di quando avevo sempre Tommaso Zorzi in tl - flawslou : comunque caro @ tommaso zorzi io ti amo e sono sempre dalla tua. ma oggi hai sgravato. la vittoria di ieri è molto,… - FraLac1999 : RT @aizaciro: Tommaso Zorzi, e a noi non frega un cazzo delle tue storie Porco Dio #ItsComingHomeToRome - aizaciro : Tommaso Zorzi, e a noi non frega un cazzo delle tue storie Porco Dio #ItsComingHomeToRome -