Toldo | «Italia ci farà sognare al Mondiale | facciamo come la Spagna»

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’ex portiere dell’Francescoelogia il lavoro di Mancini e dell’, prospettando un ottimo futuro Francescoè rimasto estasiato dalla Nazionale, non solo per la vittoria. Intervistato da “Radio Anch’io” su Rai Radio 1, l’ex portiere dell’e dell’Inter ha detto la sua sul futuro prossimo della selezione azzurra. DONNARUMMA – «Giocatore eccezionale. Sicuramente è il migliore d’Europa e diventerà il migliore del mondo. Io lo sapevo: se azzecca l’angolo, con il fisico che ha riesce a parare i rigori. Mancini e la Federazione hanno svolto, e stanno svolgendo, un grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Toldo Italia

sfuggì la finale mentre quest'Italia ha vinto. A Radio anch'io sport su Radio1 Toldo aggiunge: 'Sui rigori devi essere freddo, leggere i movimenti dell'avversario, serve testa ed esperienza. Bonucci e Chiellini: in due fanno 70 anni, ma non li dimostrano. Sudano e lottano come pochi. Molto meglio in difesa che di fronte alla telecamera, ma con ... DA PORTIERE - Si parte da un commento su Donnarumma: "Eccezionale. Sta diventando il più forte del mondo e sicuramente è il migliore d'Europa. L'avevo detto: se azzecca l'angolo dei rigori deve pararl ...