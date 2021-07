Tifoso scavalca le transenne di Piazza Venezia durante i festeggiamenti | fermato col fucile

(Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria dell’Italia al Campionato Europeo non è stata affatto data per scontata e fino all’ultimo ci siamo tutti domandati se l’Italia avrebbe vinto o meno il Campionato. E così la vittoria arriva tanto di soppiatto, all’ultimo rigore, che ha fatto diventare matti tutti i tifosi azzurri. Diventare matti sembrerebbe un modo di dire, ma forse questoa Roma l’ha preso un po’ troppo alla lettera! E l’euforia l’ha portato a commettere una bravata che forse in un’altra situazione non sarebbe passata tanto inosservata… Preso dall’euforia, oltrepassa la transenna… Centro di Roma, pieno delirio a. Tutti ...

