Thomas Trabacchi | età | altezza fiction | moglie | figli

Leggi su puglia24news

(Di lunedì 12 luglio 2021)interpreta il personaggio di Amedeo Ferri nella serie televisiva italiana Una Vita promessa, ritrasmessa da Rai 1 in questo mese di luglio 2021. L’attore nativo di Milano ha all’attivo numerose interpretazioni, sia al cinema che in televisione.– Biografia e carrieraè nato a Milano, il 5 settembre 1965 ed ha quindi 55 anni. Molto legato alla propria famiglia,perde il padre prematuramente quando è molto giovane, che lo porta a vivere un periodo di instabilità emotiva. La sorella lo convince a riprendere in mano gli ...