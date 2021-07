Tennis, i prossimi tornei di Matteo Berrettini. Olimpiadi, poi l’America: il calendario (Di lunedì 12 luglio 2021) Matteo Berrettini è sempre più una realtà del Tennis mondiale. La Finale di Wimbledon, la posizione di n.8 del ranking ATP e il posto di n.3 della Race to Turin sono riscontri di un certo rilievo che certificano la bontà del percorso del romano. Reduce dall’entusiasmante cavalcata a Londra, dove si è dovuto arrendere solo al n.1 del mondo Novak Djokic nell’atto conclusivo, Matteo ha scritto una pagina importante di storia per lo sport italiano: mai nessun azzurro aveva raggiunto prima di lui la Finale dei Championship sull’erba di Church Road, dando seguito all’eccellente affermazione nel celebre torneo del Queen’s. I ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021)è sempre più una realtà delmondiale. La Finale di Wimbledon, la posizione di n.8 del ranking ATP e il posto di n.3 della Race to Turin sono riscontri di un certo rilievo che certificano la bontà del percorso del romano. Reduce dall’entusiasmante cavalcata a Londra, dove si è dovuto arrendere solo al n.1 del mondo Novak Djokic nell’atto conclusivo,ha scritto una pagina importante di storia per lo sport italiano: mai nessun azzurro aveva raggiunto prima di lui la Finale dei Championship sull’erba di Church Road, dando seguito all’eccellente affermazione nel celebre torneo del Queen’s. I ...

