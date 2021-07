Tennis, finale Wimbledon 2021: ascolti tv da record su Sky e Tv8 (Di lunedì 12 luglio 2021) ascolti record su Sky e TV8 per la finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Il Tennista romano è diventato il primo italiano capace di raggiungere l’atto conclusivo del torneo londinese, tenendo incollati ai televisori tutti gli appassionati. finale storica per il Tennis azzurro, che Sky ha scelto di trasmettere anche in diretta in chiaro su TV8. L’incontro, andato in scena a partire dalle ore 15:00 di domenica 11 luglio, è stato seguito su Sky Sport in media da 1 milione 523 mila spettatori medi con l’11% di share e 3 milioni e ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021)su Sky e TV8 per laditra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Ilta romano è diventato il primo italiano capace di raggiungere l’atto conclusivo del torneo londinese, tenendo incollati ai televisori tutti gli appassionati.storica per ilazzurro, che Sky ha scelto di trasmettere anche in diretta in chiaro su TV8. L’incontro, andato in scena a partire dalle ore 15:00 di domenica 11 luglio, è stato seguito su Sky Sport in media da 1 milione 523 mila spettatori medi con l’11% di share e 3 milioni e ...

