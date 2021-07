Tennis: Binaghi, 'da 144 anni provavamo a raggiungere finale Wimbledon, grazie Matteo' (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Noi del Tennis non siamo abituati a questi straordinari successi. Il successo strepitoso della Nazionale di calcio è il punto finale di una programmazione, il coronamento di un sogno ma Wimbledon per noi no. Hanno vinto l'Europeo nel 1968 e lo giocano ogni 4 anni, noi siamo 144 anni che proviamo a raggiungere la finale di Wimbledon, non ci siamo mai riusciti. Siamo emozionati perché siamo impreparati e lo dobbiamo a Matteo Berrettini che non è un fuoriclasse come Federer, è molto di più, un grande campione, era ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Noi delnon siamo abituati a questi straordinari successi. Il successo strepitoso della Nazionale di calcio è il puntodi una programmazione, il coronamento di un sogno maper noi no. Hanno vinto l'Europeo nel 1968 e lo giocano ogni 4, noi siamo 144che proviamo aladi, non ci siamo mai riusciti. Siamo emozionati perché siamo impreparati e lo dobbiamo aBerrettini che non è un fuoriclasse come Federer, è molto di più, un grande campione, era ...

