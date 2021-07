Tennis: Bianca Andreescu non sarà in gara alle Olimpiadi di Tokyo (Di lunedì 12 luglio 2021) Brutta notizia per il Tennis femminile canadese: Bianca Andreescu non sarà della partita alle Olimpiadi di Tokyo ormai vicine. Per la campionessa degli US Open 2019 si tratta di un momento davvero tribolato, vista l’uscita al Roland Garros e a Wimbledon al primo turno. Questo il testo del suo messaggio su Instagram: “A tutti i miei magnifici tifosi, vorrei informarvi che ho preso la molto difficile decisione di non prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo in questo mese. Ho sognato di rappresentare il Canada ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Brutta notizia per ilfemminile canadese:nondella partitadiormai vicine. Per la campionessa degli US Open 2019 si tratta di un momento davvero tribolato, vista l’uscita al Roland Garros e a Wimbledon al primo turno. Questo il testo del suo messaggio su Instagram: “A tutti i miei magnifici tifosi, vorrei informarvi che ho preso la molto difficile decisione di non prendere partediin questo mese. Ho sognato di rappresentare il Canada ...

