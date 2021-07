Tennis: Berrettini, 'entrare a Wimbledon grandissima emozione' (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "entrare a Wimbledon è una grandissima emozione, è stata una prima volta importante, spero ce ne siano altre, è una emozione che ho portato con me". Lo ha detto Matteo Berrettini prima di entrare al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla Nazionale di calcio campione d'Europa. "E' stato bellissimo per me, i ragazzi che ci guardano da casa, spero di aver portato il Tennis nelle case degli italiani", ha aggiunto Berrettini. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "è una, è stata una prima volta importante, spero ce ne siano altre, è unache ho portato con me". Lo ha detto Matteoprima dial Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla Nazionale di calcio campione d'Europa. "E' stato bellissimo per me, i ragazzi che ci guardano da casa, spero di aver portato ilnelle case degli italiani", ha aggiunto

Advertising

trash_italiano : Gli italiani che pur di supportare Berrettini stanno studiando ora su Wikipedia le regole del tennis. #Wimbledon - Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - matteorenzi : Ciò che ha fatto Matteo Berrettini è comunque ENORME. Grazie a lui per questa avventura bellissima, al suo coach Vi… - TV7Benevento : Tennis: Berrettini, 'entrare a Wimbledon grandissima emozione'... - sopraliride : RT @fvnzioniamo: madonna che palle siete se la gente dopo aver visto la finale di berrettini ieri vuole avvicinarsi al tennis lasciateli fa… -