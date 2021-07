Temptation Island, Valentina ama ancora Tommaso: “Ecco perché mi ha tradita” (Di lunedì 12 luglio 2021) Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti protagonisti di Temptation Island 2021 Senza ombra di dubbio la coppia più chiacchierata delle prime due puntate di Temptation Island 2021 è stata quella formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. I due protagonisti hanno fatto parlare molto di loro non solo per il carattere del ragazzo ma L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 luglio 2021)Eletti eNulli Augusti protagonisti di2021 Senza ombra di dubbio la coppia più chiacchierata delle prime due puntate di2021 è stata quella formata daEletti eNulli Augusti. I due protagonisti hanno fatto parlare molto di loro non solo per il carattere del ragazzo ma L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Temptation Island: Tommaso Eletti pronto per Uomini e Donne? - writerontwittah : Stanotte buonanotte solo ai giocatori dell’Italia che per una sera mi rendono gli uomini meno disgustosi del solito… - Napolinolimits : 'Vittoria non molto meritata' 'Gli inglesi in attacco hanno giocato meglio' (non hanno toccato palla per 120 minut… - dailynews_24 : Temptation Island: Valentina De Biasi e Oronzo Carinola parlano della coppia formata da Tommaso e Valentina… - infoitcultura : Che Gossip: Lutto a Temptation Island | L’annuncio Aurora Ramazzotti | Morte Raffella Carrà -