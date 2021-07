Temptation Island: anticipazioni stasera, 12 luglio (Di lunedì 12 luglio 2021) stasera andrà in onda la terza puntata di Temptation Island che, come ogni anno, sta guadagnando un enorme successo. Ma cosa succederà alle coppie rimaste in gioco? Scopriamo insieme qualche anticipazione per la puntata di oggi, 13 luglio. Dopo l’uscita dal programma di Valentina e Tommaso, che si sono detti addio dopo un falò arrivato a causa del tradimento del ragazzo con la tentatrice Giulia, sono solo 5 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 luglio 2021)andrà in onda la terza puntata diche, come ogni anno, sta guadagnando un enorme successo. Ma cosa succederà alle coppie rimaste in gioco? Scopriamo insieme qualche anticipazione per la puntata di oggi, 13. Dopo l’uscita dal programma di Valentina e Tommaso, che si sono detti addio dopo un falò arrivato a causa del tradimento del ragazzo con la tentatrice Giulia, sono solo 5 Articolo completo: dal blog SoloDonna

