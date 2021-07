Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Ariane lascerà morire Selina? (Di lunedì 12 luglio 2021) La vita di Selina Von Thalheim sarà letteralmente nelle mani di Ariane Kalenberg nel corso delle prossime puntate di Tempesta d'amore. La terribile dark lady del Fürstenhof, infatti, dopo aver saputo che la sua amica si è ufficialmente fidanzata con Christopph, il suo più grande nemico, ha deciso di farla pagare ad entrambi e ha pianificato l'ennesima diabolica strategia. La Kalenberg ha inserito un potente veleno all'interno della cipria che usa abitualmente Selina con l'obiettivo di ridurla in fin di vita e costringere l'albergatore a cederle le quote dell'hotel in suo possesso in cambio dell'antidoto ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 luglio 2021) La vita diVon Thalheim sarà letteralmente nelle mani diKalenberg nel corso delle prossime puntate did'. La terribile dark lady del Fürstenhof, infatti, dopo aver saputo che la sua amica si è ufficialmente fidanzata con Christopph, il suo più grande nemico, ha deciso di farla pagare ad entrambi e ha pianificato l'ennesima diabolica strategia. La Kalenberg ha inserito un potente veleno all'interno della cipria che usa abitualmentecon l'obiettivo di ridurla in fin di vita e costringere l'albergatore a cederle le quote dell'hotel in suo possesso in cambio dell'antidoto ...

