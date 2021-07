Taekwondo | Olimpiadi Tokyo | tutti i qualificati categoria per categoria Due gli azzurri ai Giochi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ledisono sempre più vicine e anche il, dal canto suo, sta scaldando i motori sottoi punti di vista per essere una delle discipline protagoniste della prima settimana dei(24-27 luglio). Saranno otto le categorie di peso impegnate sui tatami nipponici, quattro al maschile e quattro al femminile, per un totale di 32 medaglie in palio. Andiamo quindi a vedere quali sarannoi taekwonda in gara nella capitale del Sol Levante. MASCHILE-58 kg Jang Jun (KOR)Vito Dell’Aquila (ITA) Jesús Tortosa (ESP) Armin Hadipour (IRI) Mikhail Artamonov (RUS) Jack ...

... l'atleta diJade Jones, la vogatrice Helen Glover e la cavallerizza Charlotte Dujardin, che mirano tutte a diventare le prime donne britanniche a vincere medaglie d'oro in tre. "...Tutto pronto per ledi Tokyo 2020 e sono tanti gli appassionati degli sport di combattimento. Uno dei più seguito è sicuramente il, in cui gli azzurri possono peraltro nutrire ambizioni di medaglia, ...Le Olimpiadi di Tokyo sono sempre più vicine e anche il taekwondo, dal canto suo, sta scaldando i motori sotto tutti i punti di vista per essere una delle discipline protagoniste della prima settimana ...Sono riprese ieri ufficialmente le attività in presenza del Comitato Fita Calabria (Federazione Italiana Taekwondo) con lo svolgimento della sessione d’esame per il passaggio a cintura nera poom e dan ...