Tabellone Wta Praga 2021: Kvitova guida il seeding, c’è Gatto-Monticone (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Tabellone e i risultati aggiornati del torneo Wta di Praga 2021, in programma dal 12 al 18 luglio. La tennista di casa Petra Kvitova guida il seeding insieme alle connazionali Barbora Krejcikova e Marketa Vondrousova. Presente Giulia Gatto-Monticone, unica azzurra in gara. Di seguito tutti gli accoppiamenti, dal primo turno sino alla finale. PRIMO TURNO (1) Kvitova vs (Q) Sramkova Barthel vs (WC) Kuzmova Cabrera vs (Q) Muhammad Murray Sharan b. (8) Martincova (4) Bouzkova vs Sanders (Q) Radwanska vs Parrizas Diaz Ruse vs (WC) ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Ile i risultati aggiornati del torneo Wta di, in programma dal 12 al 18 luglio. La tennista di casa Petrailinsieme alle connazionali Barbora Krejcikova e Marketa Vondrousova. Presente Giulia, unica azzurra in gara. Di seguito tutti gli accoppiamenti, dal primo turno sino alla finale. PRIMO TURNO (1)vs (Q) Sramkova Barthel vs (WC) Kuzmova Cabrera vs (Q) Muhammad Murray Sharan b. (8) Martincova (4) Bouzkova vs Sanders (Q) Radwanska vs Parrizas Diaz Ruse vs (WC) ...

Advertising

STnews365 : WTA Praga 2021: Giulia Gatto-Monticone subito eliminata da Greet Minnen Si conclude molto velocemente l’esperienza… - zazoomblog : WTA Losanna 2021: Camila Giorgi e Jasmine Paolini in Svizzera con Zidansek e Ferro prime del tabellone - #Losanna #… - zazoomblog : WTA Losanna 2021: Camila Giorgi e Jasmine Paolini in Svizzera con Zidansek e Ferro prime del tabellone - #Losanna… - OA_Sport : WTA Losanna 2021: Camila Giorgi e Jasmine Paolini ai nastri di partenza in terra svizzera - sportface2016 : Tabellone #WtaBudapest 2021: #Putintseva guida il seeding, presenti #Errani e #Cocciaretto -