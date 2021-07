Sulla scuola il governo non ha alibi (Di lunedì 12 luglio 2021) Che, anche solo per ipotesi, si ricominci a parlare di didattica a distanza, per il terzo anno scolastico consecutivo, è gravissimo; sarebbe il fallimento di un Paese di fronte alle nuove generazioni, per quello che si doveva fare e non si è fatto, per cui c’era il tempo e ci sono i soldi, dentro e fuori il Pnrr. Ribadisco subito due cose: la didattica a distanza è stata una soluzione d’emergenza (utile e inevitabile) nel primo lockdown, ma già nell’autunno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 luglio 2021) Che, anche solo per ipotesi, si ricominci a parlare di didattica a distanza, per il terzo anno scolastico consecutivo, è gravissimo; sarebbe il fallimento di un Paese di fronte alle nuove generazioni, per quello che si doveva fare e non si è fatto, per cui c’era il tempo e ci sono i soldi, dentro e fuori il Pnrr. Ribadisco subito due cose: la didattica a distanza è stata una soluzione d’emergenza (utile e inevitabile) nel primo lockdown, ma già nell’autunno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

