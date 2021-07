Sui media arabi la reazione unitaria dell’Italia alle minacce dell’Isis (Di lunedì 12 luglio 2021) Le minacce rivolte all’Italia, e in particolare al suo ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sull’ultimo numero della rivista al-Naba del sedicente Stato islamico non sono passate inosservate sui media arabi. In particolare ciò che ha colpito gli osservatori arabi in questa vicenda è stata l’unità del mondo politico italiano a difesa del capo della nostra diplomazia e il sostegno ricevuto dagli Stati Uniti. Il primo a commentare la vicenda è stato un media emergente che si sta facendo strada rapidamente tra i siti di informazioni pan-arabi. Si tratta dell’agenzia di stampa Al-Ain, con sede ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 luglio 2021) Lerivolte all’Italia, e in particolare al suo ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sull’ultimo numero della rivista al-Naba del sedicente Stato islamico non sono passate inosservate sui. In particolare ciò che ha colpito gli osservatoriin questa vicenda è stata l’unità del mondo politico italiano a difesa del capo della nostra diplomazia e il sostegno ricevuto dagli Stati Uniti. Il primo a commentare la vicenda è stato unemergente che si sta facendo strada rapidamente tra i siti di informazioni pan-. Si tratta dell’agenzia di stampa Al-Ain, con sede ...

Ultime Notizie dalla rete : Sui media Ascolti 11 luglio 2021, record assoluto per la finale dell'Italia agli Europei: share 83% Un match attesissimo, trasmesso in diretta televisiva sia su Rai 1 che sui canali Sky e che ha ... Il match, infatti, ha appassionato una media di oltre 18,1 milioni di spettatori, pari ad uno share che ...

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 luglio/ 1 morto e pazienti gravi stabili ... con un tasso di positività in linea con la media nazionale pari a 0.9%, in crescita rispetto allo ... 'Alla luce della diffusione rapida della variante Delta " scrive l'ex ministrato sui suoi social - ...

Euro2020, cresce la visibilità di Chiesa sui media Nebrodi News Euro 2020, insulti razzisti dei tifosi inglesi a tre giocatori Mentre nelle piazze italiane i tifosi hanno festeggiato per tutta la notte la vittoria degli azzurri alla finale di Euro 2020, in Inghilterra è esplosa ...

TOSCANA, Covid-19: 87 nuovi casi e 1 decesso In Toscana sono 245.014 i casi di positività al Coronavirus, 66 in più rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto ...

