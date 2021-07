Su Italia 1 l'estate si accende di musica con 'Battiti Live' (Di lunedì 12 luglio 2021) Torna ' Radio Norba Cornetto Battiti Live ', l'unico appuntamento televisivo dell'estate musicale Italiana presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregorac i con cinque prime serate, da martedì 13 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 luglio 2021) Torna ' Radio Norba Cornetto', l'unico appuntamento televisivo dell'lena presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregorac i con cinque prime serate, da martedì 13 ...

Advertising

giorgiomoroder : Italia campione d'Europa #Euro2020Final - un'estate italiana #nottimagiche - Unomattina : L’Italia si sveglia campione d’Europa ????!! A Uno Mattina Estate il buongiorno di Barbara Capponi e @gsicurotg2 co… - tiramolla2005 : RT @StefanoDonati27: Sono nato in estate, nel 1982, l’anno dell’Italia Mundial. Mia figlia Rocío è nata ieri notte, stasera abbiamo visto l… - MikeBomber10 : @Prisco23934474 Per me invece l'Italia rappresenta le serate d'estate in famiglia e a festeggiare bloccando la citt… - nexusSEI_6 : RT @black_swanSOTY: Lo schifo che fate è inimmaginabile, per fortuna siete usciti dall'UE non vi vuole nessuno Vi odiano tutti paesi, quest… -