Starnutisci quasi sempre dopo aver bevuto il caffè? Scopri quale potrebbe essere il motivo

Leggi su chedonna

(Di lunedì 12 luglio 2021)spessoilal bar? Capita a molti eesserci unpreciso,subito! Chi di noi non ama gustare una buona tazzina dial mattino, appena svegli, a lavoro durante la pausa pranzo oppure al pomeriggio? Per gli italiani, soprattutto per quelli che abitano al Sud, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it