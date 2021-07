Sport: Malagò, 'giornata meravigliosa per intero Paese' (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "giornata meravigliosa sicuramente per lo Sport italiano e il Paese intero. Felice di rappresentare questo meraviglioso mondo. Oggi tre di queste federazioni ci hanno reso ancora più orgogliosi di sentirci italiani, la Figc e Gravina, la Fit Binaghi e la Fidal e Mei. Tre Federazioni che rappresentano qualcosa di diverso da tutte le altre". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a Palazzo Chigi per l'incontro con il Premier Mario Draghi. "I risultati della Nazionale che ha vinto l'Europeo, la meravigliosa prestazione di Berrettini e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "sicuramente per loitaliano e il. Felice di rappresentare questo meraviglioso mondo. Oggi tre di queste federazioni ci hanno reso ancora più orgogliosi di sentirci italiani, la Figc e Gravina, la Fit Binaghi e la Fidal e Mei. Tre Federazioni che rappresentano qualcosa di diverso da tutte le altre". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovannia Palazzo Chigi per l'incontro con il Premier Mario Draghi. "I risultati della Nazionale che ha vinto l'Europeo, laprestazione di Berrettini e ...

Advertising

LUCARAIMO1 : RT @notiziedalraimo: L'INTERVENTO DI #MALAGÒ: 'GIORNATA MERAVIGLIOSA PER LO #SPORT E PER IL PAESE' Segui la Diretta - TV7Benevento : Sport: Malagò, 'giornata meravigliosa per intero Paese'... - beneventoapp : Sport: Malagò, ‘nostro mondo oggi come non mai apprezzato’: Roma, 12 lug. (Adnkronos) - 'Binaghi e Gravina sono due… - zazoomblog : Sport: Malagò nostro mondo oggi come non mai apprezzato - #Sport: #Malagò #nostro #mondo - TV7Benevento : Sport: Malagò, 'nostro mondo oggi come non mai apprezzato'... -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Malagò Gli Azzurri al Colle, Mattarella: "Titolo pienamente meritato". Chiellini: "Ci siamo sentiti fratelli d'Italia" ABBONAMENTO Leggi tutta l'estate Il Sole 24 Ore con 24+: 2 mesi a soli 9,90 Scopri di più Malagò: "Sport italiano mai come oggi forte e apprezzato" "Lo sport italiano oggi come mai è forte e ...

Europei, Malago': 'Lo sport italiano mai come oggi forte e apprezzato Quando i suoi uffici hanno pensato di incontrare i protagonisti di questa meravigliosa giornata, non solo di sport, non si conosceva il risultato finale. Ma lei, con la sua consueta, proverbiale ...

Il Napoli si aggiunge al cordoglio per la morte di Gianni Mura Forza Napoli ABBONAMENTO Leggi tutta l'estate Il Sole 24 Ore con 24+: 2 mesi a soli 9,90 Scopri di più: "italiano mai come oggi forte e apprezzato" "Loitaliano oggi come mai è forte e ...Quando i suoi uffici hanno pensato di incontrare i protagonisti di questa meravigliosa giornata, non solo di, non si conosceva il risultato finale. Ma lei, con la sua consueta, proverbiale ...