Spiagge per tutti: a stabilimento balneare di Tortora donata una sedia job (Di lunedì 12 luglio 2021) Una sedia job per facilitare l'ingresso in spiaggia alle persone con disabilità è stata donata dall'associazione La Battaglia di Andrea ad uno stabilimento balneare di Tortora (Cosenza). L'estate é uno dei momenti più belli e rilassanti, specie dopo un periodo nero dovuto al Coronavirus. Le persone finalmente si rilassano e si godono la pace, però molto spesso, per le persone disabili, inizia un periodo di ricerca dell'isola felice, o meglio, stabilimenti balneari adatti alle loro necessità, le cosiddette Spiagge accessibili e questo purtroppo non è sempre semplice.La Battaglia di Andrea, ...

Ultime Notizie dalla rete : Spiagge per Come proteggere gli occhi in estate L'estate è arrivata e con essa sono arrivate anche le vacanze per molti italiani che passeranno la maggior parte del loro tempo in piscine e spiagge godendosi il mare, la sabbia e l'acqua. Un momento di relax che, più che mai, è davvero meritato dopo i lunghi ...

Acqua profumata: i migliori spray corpo inebrianti e rinfrescanti per l'estate Sol de Janeiro Brazilian Crush Body Fragrance Mist Pistacchi e caramello salato per l'acqua profumata corpo che ci trasporta con la mente sulle calde spiagge di Rio. Un profumo dolce e originale cui ...

Sul mare sventola bandiera blu: alla scoperta delle dieci spiagge più belle della Sicilia La Repubblica Spiaggia attrezzata a San Foca, partita la quarta edizione “Il mare di tutti” Il progetto di fisioterapia a mare promosso dalla Smaiso – sclerosi multipla associazione italiana Sunrise Onlus – è rivolto alle persone con sclerosi multipla, Sla e patologie similari e si svolgerà ...

Furci Siculo, dopo la bandiera Lilla, alla conquista della bandiera Blu Furci Siculo – I turisti aumentano e pure i vacanzieri e non solo perché Furci è uno dei pochi comuni siciliani dalle tradizioni marinare (museo del mare, monumento al pescatore) ma anche perché spiag ...

