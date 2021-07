Spencer: Kristen Stewart nei panni di Lady Diana a Venezia (Di lunedì 12 luglio 2021) “Spencer,” l’attesissimo film di Pablo Larrain con Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, sarà in concorso in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia (1-11 settembre). Lo anticipa Variety. Di cosa parla “Spencer”? Scritto dal creatore di “Peaky Blinders” Steven Knight, il film è incentrato su un fine settimana all’inizio degli anni ’90 in cui Diana decise di separarsi dal principe Carlo tra voci di affari. La defunta principessa stava trascorrendo le vacanze di Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) “,” l’attesissimo film di Pablo Larrain conneidi, sarà in concorso in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di(1-11 settembre). Lo anticipa Variety. Di cosa parla “”? Scritto dal creatore di “Peaky Blinders” Steven Knight, il film è incentrato su un fine settimana all’inizio degli anni ’90 in cuidecise di separarsi dal principe Carlo tra voci di affari. La defunta principessa stava trascorrendo le vacanze di Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham ...

