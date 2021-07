Space Jam: New Legends, il regista ha cercato di riproporre una "esperienza da videogioco" (Di lunedì 12 luglio 2021) Benvenuti a Space Jam! Il 23 settembre arriverà in sala Space Jam: New Legends, sequel del film cult con Michael Jordan che vede protagonista, questa volta, LeBron James. Il regista Malcolm D. Lee, in una recente intervista, ha spiegato di aver ricercato un effetto di immersività, per gli spettatori, simile a quello di certi videogiochi. Come potete vedere dal trailer, a differenza del primo film, che mescolava attori in carne e ossa e personaggi dei Looney Tunes all'interno di un mondo spaziale fantastico, il nuovo episodio ci catapulta tra diverse ip Warner Bros. in un continuo gioco di rimandi, in ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021) Benvenuti aJam! Il 23 settembre arriverà in salaJam: New, sequel del film cult con Michael Jordan che vede protagonista, questa volta, LeBron James. IlMalcolm D. Lee, in una recente intervista, ha spiegato di aver riun effetto di immersività, per gli spettatori, simile a quello di certi videogiochi. Come potete vedere dal trailer, a differenza del primo film, che mescolava attori in carne e ossa e personaggi dei Looney Tunes all'interno di un mondo spaziale fantastico, il nuovo episodio ci catapulta tra diverse ip Warner Bros. in un continuo gioco di rimandi, in ...

Advertising

itsmikapenniman : il nuovo space jam è rotten su RT ???????? ci speravo - th3waylifegoes : Mentre tutti sono euforici per Timothée sul red carpet al Festival di Cannes, io onestamente non vedo l’ora di vede… - L_u_c_a_s_f_c_d : RT @Adrenaline: Microsoft revela novo controle Xbox Space Jam: A New Legacy Tune Squad - Adrenaline : Microsoft revela novo controle Xbox Space Jam: A New Legacy Tune Squad - EsportsWebit : Cxmmunity collaborerà con Xbox e Warner Bros, per la promozione di Space Jam A New Legacy -

Ultime Notizie dalla rete : Space Jam Fortnite, la skin del 'King' ha una data (ed è vicinissima) ... un LeBron normale con una manciata di abiti speciali e un altra skin modellata sul suo ruolo nel film in uscita Space Jam: A New Legacy . Una terza skin opzionale mostra invece il campione in una "...

Fortnite: LeBron James arriva il 14 luglio I giocatori potranno poi indossare i panni di LeBron nella Tune Squad, visto l'arrivo del film Space Jam: New Legends . Il costume Tune Squad include anche la variante Martedì Taco e il dorso ...

Space Jam: New Legends, uno spot con scene inedite Sky Tg24 Space Jam: New Legends, il regista ha cercato di riproporre una "esperienza da videogioco" Malcolm D. Lee, regista di Space Jam: New Legends, spiega come ha ricercato l'immersività in stile videogioco nel suo nuovo film.

LeBron James sa dove vuole finire la carriera NBA LeBron James pare avere le idee chiare su dove vorrà terminare la sua carriera NBA, che sta per raggiungere la 19esima stagione nel campionato americano. L’All-Star, infatti, durante un’apparizione ne ...

... un LeBron normale con una manciata di abiti speciali e un altra skin modellata sul suo ruolo nel film in uscita: A New Legacy . Una terza skin opzionale mostra invece il campione in una "...I giocatori potranno poi indossare i panni di LeBron nella Tune Squad, visto l'arrivo del film: New Legends . Il costume Tune Squad include anche la variante Martedì Taco e il dorso ...Malcolm D. Lee, regista di Space Jam: New Legends, spiega come ha ricercato l'immersività in stile videogioco nel suo nuovo film.LeBron James pare avere le idee chiare su dove vorrà terminare la sua carriera NBA, che sta per raggiungere la 19esima stagione nel campionato americano. L’All-Star, infatti, durante un’apparizione ne ...