Sostegni bis, il decreto del Governo torna in commissione alla Camera: “Dubbi dalla Ragioneria dello Stato su alcune coperture” (Di lunedì 12 luglio 2021) Il decreto legge Sostegni bis dovrà tornare in commissione Bilancio alla Camera. La richiesta è stata avanzata al termine della discussione generale in Aula dal relatore, Giuseppe Buompane (M5S), che ha parlato di “una nota” arrivata dalla Ragioneria generale dello Stato “per correzioni in ordine ad alcune coperture”. “Questo provvedimento è molto complesso e ha richiesto un lavoro di verifica“, ha spiegato. Oggi era prevista l’approvazione del Sostegni bis, rispetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Illeggebis dovràre inBilancio. La richiesta è stata avanzata al termine della discussione generale in Aula dal relatore, Giuseppe Buompane (M5S), che ha parlato di “una nota” arrivata dgenerale“per correzioni in ordine ad”. “Questo provvedimento è molto complesso e ha richiesto un lavoro di verifica“, ha spiegato. Oggi era prevista l’approvazione delbis, rispetto ...

