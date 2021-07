Sono circa 16 milioni i pensionati italiani (Di lunedì 12 luglio 2021) I pensionati italiani al 31 dicembre 2020 Sono pari a circa 16 milioni, di cui 7.7 uomini e 8.3 donne. E’ quanto emerge dal secondo capitolo del Rapporto annuale Inps, presentato oggi alla Camera dei Deputati dal presidente dell’Istituto Pasquale Tridico, e che descrive l’andamento dello stock e dei flussi delle pensioni nel 2019 e 2020, in aggregato, per genere e per gestione. In rapporto al contesto macroeconomico la dinamica della spesa pensionistica evidenzia un rallentamento della crescita a partire dal 2014. Tuttavia, il rapporto tra il numero di pensionati e occupati si mantiene ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Ial 31 dicembre 2020pari a16, di cui 7.7 uomini e 8.3 donne. E’ quanto emerge dal secondo capitolo del Rapporto annuale Inps, presentato oggi alla Camera dei Deputati dal presidente dell’Istituto Pasquale Tridico, e che descrive l’andamento dello stock e dei flussi delle pensioni nel 2019 e 2020, in aggregato, per genere e per gestione. In rapporto al contesto macroeconomico la dinamica della spesa pensionistica evidenzia un rallentamento della crescita a partire dal 2014. Tuttavia, il rapporto tra il numero die occupati si mantiene ...

