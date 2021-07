Sono 888 i nuovi casi ma per i pochi tamponi post-weekend,13 i morti (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia: i nuovi casi Sono 888, contro i 1.391 del giorno prima, ma soprattutto i 480 di lunedì scorso. Il trend settimanale si avvicina pericolosamente al raddoppio. I casi Sono meno di domenica come sempre il lunedì per i pochi tamponi post-weekend: 73.571, 70 mila in meno, tanto che il tasso di positività schizza all'1,2%, per la prima volta sopra quota 1% dal 14 giugno. I decessi Sono 13 (domenica 7), per un totale di 127.788 vittime dall'inizio dell'epidemia. Le terapie ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia: i888, contro i 1.391 del giorno prima, ma soprattutto i 480 di lunedì scorso. Il trend settimanale si avvicina pericolosamente al raddoppio. Imeno di domenica come sempre il lunedì per i: 73.571, 70 mila in meno, tanto che il tasso di positività schizza all'1,2%, per la prima volta sopra quota 1% dal 14 giugno. I decessi13 (domenica 7), per un totale di 127.788 vittime dall'inizio dell'epidemia. Le terapie ...

