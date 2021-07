Sondaggio | secondo il 42% dei votanti | Donnarumma è stato il più decisivo nel trionfo dell’Italia

Advertising

marcocappato : Nove su dieci a favore dell'#eutanasiaLegale, secondo il sondaggio de La Voce Apuana. Sì, certo è solo un sondagg… - LucianoRomeo9 : @luigidimaio È un vero peccato che il fùm5s sia stato trascinato nel baratro e stravolto da un gruppetto dirigente… - LucianoRomeo9 : È un vero peccato che il fùm5s sia stato trascinato nel baratro e stravolto da un gruppetto dirigente incompetente… - Napintadebira : non c'ho un cazzo da fare e voglio fare un 'sondaggio'. secondo tantissimi miei amici assomiglio a Bastoni. voi che… - LordOfRings69 : RT @GiancarloDeRisi: Secondo il sondaggio Swg per il Tg La7, il partito della Meloni si porta al 20,8% mentre la Lega resta inchiodata al 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio secondo

Fanpage.it

IlSwg per il tg La7 ha certificato ancora una volta la supremazia del centrodestra sui giallorossi, con Fratelli d'Italia che ha riconquistato il primato. La Lega è ilpartito e ...undiffuso dall'istituto Elabe giovedì scorso, sette francesi su dieci sono contrari all'innalzamento dell'età pensionabile, che oggi si attesta a 62 anni in Francia. Ma il ...Il ddl Zan divide la politica ma spacca anche il mondo cattolico, che non è quel blocco monolitico obbediente alle «note verbali» della Segreteria di Stato vaticana e agli appelli della presidenza del ...La Grecia chiama Adrien Silva: la dirigenza della Sampdoria però non sarebbe intenzionata a privarsi del portoghese ...