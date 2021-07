Sondaggi politici | Fratelli d’Italia primo partito | i numeri

(Di martedì 13 luglio 2021)in testa in caso di elezioni. Ilo di Swg per il tg di La7 mostra un Paese che alle urne sceglierebbe ildi Giorgia Meloni, che porterebbe a casa il 20,8% dei voti, seguito dalla Lega Nord con 20,2%. In leggera crescita rispetto alle stime di una settimana fa anche ilDemocratico che si attesterebbe al 18,9%, mentre con il duello Grillo-Conte il Movimento Cinque Stelle perde qualche punto e si ferma al 14,4%. Forza Italia sarebbe al 6,8%. L'articolo proviene da Italia Sera.

A lunghi passi si avvicinano le elezioni amministrative a Lucca , si fanno, escono i primi nomi, c'è chi preferisce auto candidarsi e chi invece opta per un profilo ... Negli ambienti.../ Lega al 20,5%, Meloni sale al 20%. Governatori: Zaia batte tutti GIACHETTI STRONCA IL PD Soffermandosi sulla giustizia, Giachetti ha spiegato che nella maggioranza è scoppiata una ...Di Matteo Galasso base all’ultima rilevazione di Swg, che effettua settimanalmente una media dei maggiori sondaggi politici Italiani, più del 41% degli aventi diritto non esprime alcuna preferenza e n ...Fratelli d’Italia in testa in caso di elezioni. Il sondaggio di Swg per il tg di La7 mostra un Paese che alle urne sceglierebbe il partito di Giorgia Meloni, che porterebbe a casa il 20,8% dei voti, s ...