Skoda Fabia - Al via la produzione della quarta generazione (Di lunedì 12 luglio 2021) La Skoda ha avviato la produzione della nuova Fabia nella sua fabbrica principale, a Mladá Boleslav. La quarta generazione della vettura è già ordinabile in Italia a partire da 16.900 euro. La serie uscente è stata lanciata nel 2014 con due varianti di carrozzeria: una scelta che è stata confermata. Gli investimenti per la fabbrica. Per poter assemblare la Fabia, la Skoda ha investito 110 milioni di euro nell'aggiornamento delle linee di produzione della propria fabbrica. La vettura è infatti basata sulla ...

