Sicilia, Musumeci: “andremo nelle scuole a vaccinare i docenti. Chi si rifiuta riassegnato a nuovo ruolo”. Stop del Garante, dirigenti non posso raccogliere i dati (Di lunedì 12 luglio 2021) Davanti alle scuole Siciliane ci sarà una unità mobile, un presidio per vaccinare quel 30% non ancora coperto. Questo mentre la Regione avvierà una ricognizione dei dipendenti pubblici sulla loro situazione vaccinale, ponendosi come obbiettivo il raggiungimento dell’80% della copertura fra i quasi cinque milioni di Siciliani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 luglio 2021) Davanti allene ci sarà una unità mobile, un presidio perquel 30% non ancora coperto. Questo mentre la Regione avvierà una ricognizione dei dipendenti pubblici sulla loro situazione vaccinale, ponendosi come obbiettivo il raggiungimento dell’80% della copertura fra i quasi cinque milioni dini. L'articolo .

Advertising

inmitramedusa : @Musumeci_Staff @EURO2020 A Nello pensa a fa funziona'a Sicilia! - Musumeci_Staff : Un grande cuore, una grande nazionale, una squadra che non ha smesso di lottare! #Italia campione d’#Europa! La… - Jack53152579 : MUSUMECI BLOCCATO APPENA PARTITO Non c'e' differenza tra destra e si… - linopag : @Regione_Sicilia @Musumeci_Staff @robertolagalla La propaganda non merita commenti.. - MenegazziMarina : RT @viaggrego: No al #Censimento dei #Dipendenti non #vaccinati, il #GarantePrivacy blocca l'ultima #follia di #Musumeci in #Sicilia https:… -