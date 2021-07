Shakhtior Soligorsk-Ludogorets Razgrad campo neutro | martedì 13 luglio | ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 12 luglio 2021) RItorno del primo turno preliminare di champions league e ilaffronta i bielorussi delloforti del successo nella gara d’andata. Sfortunatissima la gara d’andata per la squadra di Grygorchuk, che è capitolata al 90? dopo una strenua difesa della propria porta e anche qualche occasione per passare in vantaggio. Adesso serve vincere e segnare InfoBetting: Scommesse Sportive e