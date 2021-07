Sex and the City, il revival si farà: ecco le prime immagini della HBO (Di lunedì 12 luglio 2021) Sex and the City, il revival della celebre serie tv è stato confermato su HBO, sarà prodotto dalle attrici protagoniste della serie. Sex and the City, HBO annuncia una nuova stagione incentrata sulle celebri protagoniste (Foto dal web)La piattaforma HBO Max ha pubblicato una delle prime immagini ufficiali sulla serie “And just like that” basata sul concetto di revival e reboot della storica serie tv Sex and the City. La foto ritrae Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nuovamente nei panni di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 luglio 2021) Sex and the, ilcelebre serie tv è stato confermato su HBO, sarà prodotto dalle attrici protagonisteserie. Sex and the, HBO annuncia una nuova stagione incentrata sulle celebri protagoniste (Foto dal web)La piattaforma HBO Max ha pubblicato una delleufficiali sulla serie “And just like that” basata sul concetto die rebootstorica serie tv Sex and the. La foto ritrae Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nuovamente nei panni di ...

