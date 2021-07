Settimana Ciclistica Italiana 2021 | ultimo test per gli azzurri di Cassani Presenti Ganna | Viviani | Ciccone e Moscon

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’prima di volare verso il Giappone. Dopo tanti allenamenti, diversi ritiri in altura, glidel ciclismo, pronti alle Olimpiadi di Tokyo, potrannoarsi sulle strade della Sardegna prima dell’appuntamento a Cinque Cerchi. Dopodomani scatta infatti la prima edizione della. Partenza da Alghero, passaggi a Sassari e Oristano e arrivo a Cagliari, per una cinque giorni di gara davvero ostica e senza un attimo di tregua. La breve corsa a tappe sarda si sviluppa su tracciato da 860 chilometri. Diverse frazioni interessanti, ...

Advertising

sehmagazine : ??????? I giganti delle due ruote tornano sull’Isola, presentata oggi a Sassari la “Settimana Ciclistica Italiana”. D… - giorgiolecis : Oristano, ordinanza divieti di circolazione e sosta per Settimana Ciclistica Italiana 2021 - sehmagazine : ?????? Da domani a #Sassari divieti e modifiche alla viabilità per la competizione “Settimana Ciclistica Italiana”,… - mediterranew : Settimana Ciclistica Italiana: la presentazione... - CentotrentunoC : #Ciclismo Presentata a #Sassari la Settimana Ciclistica Italiana che partirà mercoledì da #Alghero -

Ultime Notizie dalla rete : Settimana Ciclistica

Il Mondo del Ciclismo

La manifestazione della FederazioneItaliana, organizzata con la collaborazione della S. C. Pedale Toscano Ponticino, ha fatto vivere al territorio un fineintenso, ricco di gare ...... riportando sull'Isola i grandi protagonisti su due ruote e dando vita ad un grande evento di livello internazionale griffato Great Events , Natura Srl e GS Emilia : la '...L'ultimo test prima di volare verso il Giappone. Dopo tanti allenamenti, diversi ritiri in altura, gli azzurri del ciclismo, pronti alle Olimpiadi di Tokyo, potranno testarsi sulle strade della Sardeg ...I big della bicicletta sbarcano in Sardegna per la "Settimana ciclistica italiana", gara a tappe che dal 14 al 18 luglio percorrerà le strade dell'isola come ultimo serio test prima delle Olimpiadi di ...