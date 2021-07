Settimana Ciclistica Italiana 2021, il percorso ai raggi X. 5 giornate intense da Alghero a Cagliari (Di lunedì 12 luglio 2021) IL percorso AI raggi X DELLA Settimana Ciclistica Italiana 2021 Mercoledì 14 luglio – Prima tappa: Alghero-Sassari (155,8 km) Frazione molto vallonata e caratterizzata da tre GPM. Dopo circa 40 chilometri di falsopiano, si inizierà a salire per transitare, una prima volta, sotto la linea del traguardo di Sassari al chilometro 55,8. Si scenderà dunque in picchiata per affrontare il primo GPM del giorno a Ossi (km 66,6). La strada continuerà ad essere in costante ascesa anche tra il Lago Bidighinzu e Banari, per poi scendere verso Nuraghe Corvos che immetterà alla salita ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) ILAIX DELLAMercoledì 14 luglio – Prima tappa:-Sassari (155,8 km) Frazione molto vallonata e caratterizzata da tre GPM. Dopo circa 40 chilometri di falsopiano, si inizierà a salire per transitare, una prima volta, sotto la linea del traguardo di Sassari al chilometro 55,8. Si scenderà dunque in picchiata per affrontare il primo GPM del giorno a Ossi (km 66,6). La strada continuerà ad essere in costante ascesa anche tra il Lago Bidighinzu e Banari, per poi scendere verso Nuraghe Corvos che immetterà alla salita ...

Ultime Notizie dalla rete : Settimana Ciclistica Settimana Ciclistica Italiana 2021: programma, orari, tv, streaming. Le date e le tappe TV E STREAMING La Settimana Ciclistica Italiana 2021 verrà trasmessa ogni giorno in differita televisiva su Rai Sport tra le ore 18.30 e le ore 19.50. Inoltre potrete seguire la breve corsa a tappe sarda in differita ...

Suzuki V - Strom Day: tutti insieme al Sestriere. Finalmente La scorsa settimana vi avevamo anticipato la nostra partecipazione alla prima edizione del V - Strom Day . Il ... ma anche di divertire nel misto, grazie a una ciclistica sincera che la rende stabile e ...

La Nazionale per la "Settimana Ciclistica Italiana" sulle Strade della Sardegna Il Mondo del Ciclismo EOLO KOMETA, IN SARDEGNA PER CONTINUARE UNA GRANDE STAGIONE Una nuova gara in calendario e ancora una volta con il marchio GS Emillia, un team che si sta consolidando, con un interessante portafoglio di corse gestite in terra italiana, come uno dei maggiori or ...

LA VINI ZABU' RIPARTE DALLA SETTIMANA CICLISTICA ITALIANA La Vini Zabù torna a correre in Italia con la prima edizione della Settimana Ciclistica Italiana, organizzata dal GS Emilia ed in programma in Sardegna dal 14 al 18 luglio. Dopo più di quattro anni da ...

