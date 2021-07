Serie A2 Femminile, l’Aktis Acquachiara non vince a Como e sfuma il sogno promozione (Di lunedì 12 luglio 2021) Serie A2 Femminile, impresa sfiorata dall’Aktis Acquachiara: il Como fa sua Gara 3 e conquista la promozione. Non riesce l’impresa all’Aktis Acquachiara che deve arrendersi, con l’onore delle armi, al Como Nuoto in Gara 3 di finale playoff. Le lariane vincono 11-9 e conquistano, così, la promozione al massimo campionato di pallanuoto della prossima stagione. Leggi su 2anews (Di lunedì 12 luglio 2021)A2, impresa sfiorata dal: ilfa sua Gara 3 e conquista la. Non riesce l’impresa alche deve arrendersi, con l’onore delle armi, alNuoto in Gara 3 di finale playoff. Le lariane vincono 11-9 e conquistano, così, laal massimo campionato di pallanuoto della prossima stagione.

Ultime Notizie dalla rete : Serie Femminile Ritorno al crimine, sequel citazionista direttamente su Sky. La recensione del film ... trovano qui spazio le serie cult di Sky, 'Romanzo criminale' e 'Gomorra', entrambe volte in ... Quanto al cast femminile, per un'Ilenia Pastorelli che lascia (ma dovrebbe tornare nel terzo episodio) ci ...

Colosseum 8: vince Ibba, Pais manca l'assalto al Titolo Italiano Mosca ...femminile dei pesi Paglia niente da fare per la sassarese Martina Rindi al cospetto della Judoka torinese Fabiola Pidroni. Ora la Pidroni andrà a contendere la cintura Colosseum alla testa di serie ...

FOCUS TMW - Serie A femminile 2021/2022: il quadro di tutte le operazioni ufficiali TUTTO mercato WEB Volley Angels Project richiesta di ripescaggio in serie B1 femminile PALLAVOLO - Volley Angels Project ha presentato ufficialmente la propria richiesta di ripescaggio in serie B1 femminile. Una possibilità resa concreta dalla diffusione della lista ufficiale per gli ...

Tennis - Cus Catania femminile promosso in A2 Il CUS Catania sale in A2. Un gran risultato, storico per la nostra città, visto che il team cusino è il primo a Catania a ottenere la promozione in A. Serve il super tie break del doppio di spareggio ...

